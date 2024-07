Di Lorenzo sorridente: i tifosi hanno apprezzato una storia su Instagram

Di Lorenzo è stato tra i primi ad arrivare. All’uscita ad attenderlo decine di tifosi. Il capitano, disponibile, si è fermato per foto e autografi. Alle spalle le incertezze del passato spazzate via con la lettera social e con il sorriso con cui il capitano si è presentato a Castel Volturno e sui social. Un dettaglio non è sfuggito ai tifosi, ovvero l’emoji della casa accanto al cuore azzurro in una storia su Instagram. Come a dire: questa è casa mia. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.