Di Lorenzo: "Una grande vittoria che ci permette di restare in Europa"

Ancora straordinari per Giovanni Di Lorenzo nella gara di Europa League vinta contro il Leicester. Il terzino azzurro, col Napoli in piena emergenza, ha chiuso il match giocando da mediano davanti alla difesa. "Bravi tutti! Una grande vittoria che ci permette di restare in Europa", questo il suo commento su Instagram al termine della gara che sansicisce il passaggio ai sedicesimi di finale.