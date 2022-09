Di Lorenzo: "Una vittoria arrivata solo alla fine, ma importantissima"

Il Napoli, al terzo tentativo in Serie A, batte per la prima volta lo Spezia.

Il Napoli, al terzo tentativo in Serie A, batte per la prima volta lo Spezia. Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo commenta su Instagram il tanto sofferto ma meritato successo: "Una vittoria arrivata solo alla fine, ma importantissima per aggiungere tre punti al nostro percorso".