Disastro Juve, i tifosi vogliono un altro allontanamento: "Giuntoli via! Vero artefice del fallimento!"

L'avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus sembra ormai arrivata al capolinea. Con la qualificazione in Champions League in forte rischio il club bianconero ha deciso di esonerare l'ex Bologna e ingaggiare per i prossimi mesi l'ex Juve Igor Tudor.

In casa bianconera aria pesantissima, sulla graticola è finito anche il Football director Cristiano Giuntoli. Sui social la maggior parte dei tifosi bianconeri invoca l’allontanamento dalla Continassa pure dell'ex ds del Napoli, considerato il primo responsabile di questa stagione fallimentare della Juventus. "Tudor non può sceglierlo Giuntoli. Lui, Ferrero e Scanavino sono i primi da cacciare a pedate!", "Giuntoli dovrebbe essere cacciato subito come Motta. E se non lo cacciano a fine stagione cambiare allenatore non serve a nulla", "Pensa come ci ha ridotto Giuntoli, con le sue scelte scellerate. Da Huijsen a Motta. Il vero artefice di questo disastro", questi alcuni dei tanti commenti comparsi su X.