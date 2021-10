Disastro Orsato in Juve-Roma, Pistocchi mostra il regolamento: "Così l'AIA perde credibilità"

Il regolamento, proprio quello tirato in mezzo dall'arbitro Orsato per difendersi dopo la decisione di annullare un gol di Abraham e assegnare un calcio di rigore senza vantaggio alla Roma nella sfida con la Juventus, parla chiaro: l'errore c'è. Lo sottolinea Maurizio Pistocchi, pubblicando un passaggio del regolarmento stesso su Twitter: "Orsato doveva essere fermato:non per l’errore- grave per un arbitro internazionale-ma per aver detto a Cristante “sul rigore non c’è vantaggio” Cosa non vera, e che fa perdere credibilità all’AIA".

Orsato doveva essere fermato:non per l’errore- grave per un arbitro internazionale-ma per aver detto a #Cristante “sul rigore non c’è vantaggio”

