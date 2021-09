Disservizi DAZN, Varriale: "Dispiace per i colleghi, ma per Juve-Milan il disastro sembra assoluto"

Ancora disservizi della trasmissione in streaming su DAZN anche durante il posticipo Juventus-Milan. Tante le lamentele di molti utenti che non riescono ad avere una visione fluida della partita, più volte interrotta. Problemi anche per il giornalista Rai Enrico Varriale, che ha commentato sui Twitter: "Spiace per i tanti bravi colleghi che ci lavorano ma stasera su DAZN per Juventus-Milan il disastro sembra proprio assoluto. Situazione assolutamente scandalosa dopo quattro giornate di campionato".

Spiace per i tanti bravi colleghi che ci lavorano ma stasera su #DAZN per #JuventusMilan il disastro sembra proprio assoluto. Situazione assolutamente scandalosa dopo quattro giornate di campionato. pic.twitter.com/w363Iq8tXE — enrico varriale (@realvarriale) September 19, 2021