Divieto di trasferta, De Luca: "Buffonata! Hanno telecamere per punire i singoli!"

Si attende solo l'ufficialità ma sembra ormai certa la chiusura del settore ospiti dell'Allianz Stadium ai tifosi del Napoli residenti in Campania, anche se in possesso di Fidelity Card. Si accende così Juve-Napoli ma non per notizie di campo.

Il giornalista Diego De Luca si è espresso sull'argomento: “Telecamere sugli spalti e riconoscimento facciale, tecnologia all’avanguardia, scanner volto, puniremo solo i responsabili per salvaguardare le persone perbene!” Lancio di fumogeni. “Divieto trasferta ai residenti di un’intera Regione”. Cronaca di una buffonata italiana".