Dono speciale per il figlio di Theo Hernandez: mamma Zoe gli regala la maglia del Napoli

vedi letture

Un gesto tenero, condito da ironia, ha acceso la curiosità dei social. Zoe Cristofoli, compagna del calciatore Theo Hernández, ha condiviso nelle scorse ore un momento di quotidianità familiare che non è passato inosservato, soprattutto ai tifosi azzurri. Protagonista dello scatto è una maglia personalizzata del Napoli, regalata al figlio con una dedica affettuosa.

Il messaggio di Zoe Cristofoli per il figlio suo e di Theo Hernandez

A corredo della foto, Zoe ha scritto: “Per il mio scugnizzo biondino con la coda. Mi aveva promesso che avrebbe dormito nel suo lettino questi giorni, così la mamma gli avrebbe portato un regalino… ed eccolo qui. Papà muto!”. Un messaggio leggero e scherzoso, che racconta un patto madre-figlio mantenuto e strappa un sorriso anche per il riferimento finale a papà Theo.