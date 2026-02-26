Parlato: “Osimhen, che ipocrisia! Avesse segnato al Napoli, avrebbe esultato fin sotto la curva”

Manuel Parlato, giornalista (clicca qui per leggere il suo intervento a Radio Tutto Napoli), ha scritto un post sui social commentando la notizia della mancata esultanza di Osimhen dopo la qualificazione del Galatasaray agli ottavi di Champions contro la Juventus: "Se Osimhen avesse segnato al Napoli avrebbe esultato fin sotto la curva. Contro la Juventus, dopo un gol decisivo, niente. Nel calcio l’esultanza é linguaggio, messaggi, verità non dette. Prima le parole alla vigilia, poi il gesto inequivocabile in campo. Gli indizi passano a due, il terzo è il mercato. Non è più una suggestione, é diventato il segreto di Pulcinella. Viva l’ipocrisia e il professionismo!”.

Queste le parole del centravanti nigeriano, intervistato da Prime Video, al termine di Juventus-Galatasaray: "Non c'era bisogno di esultare. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti. Abbiamo anche giocato male, pure con l'uomo in più, non c'era la necessità di festeggiare la rete, non sono quel calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno".