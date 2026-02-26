Video Osimhen, altro segnale alla Juve? Il gesto con Del Piero spopola sui social

Victor Osimhen continua a lanciare messaggi che sanno di avvicinamento alla Juventus, a maggior ragione se Luciano Spalletti dovesse restare sulla panchina bianconera. Dopo la mancata esultanza all’Allianz e le parole al miele per l’ex tecnico del Napoli, un nuovo episodio ha acceso le discussioni. Nel post-partita di Juventus-Galatasaray di Champions League, Osimhen ha incrociato Alessandro Del Piero, oggi talent per CBS. “Facciamo una foto, è un onore!”, avrebbe detto l’attaccante, immortalando l’incontro con la leggenda bianconera prima di una breve chiacchierata.

Il gesto social 'pro-Juve' di Osimhen

Poco dopo, Osimhen ha rincarato la dose sui social, definendosi “fortunato di poter vedere uno dei più grandi di tutti i tempi”. Un gesto che pesa, considerando che Del Piero è da sempre un idolo dichiarato del nigeriano. Tra sorrisi, abbracci e complimenti, l’ennesimo tassello di un puzzle che continua a prendere forma, alimentando le voci su un possibile ritorno in Serie A con la maglia della Juve.