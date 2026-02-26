Foto De Bruyne, relax in famiglia: guardate cosa ha fatto oggi con la moglie

vedi letture

Kevin De Bruyne si sta preparando gradualmente per il rientro in campo. La superstar belga, ancora impegnata nel recupero dal serio infortunio al bicipite femorale della coscia destra, ha trascorso un pomeriggio di relax in compagnia della moglie Michele Lacroix. Come mostrano le storie pubblicate su Instagram dalla signora De Bruyne, l’ex Manchester City si è dedicato alla raccolta dei limoni. La donna ha commentato così sui social: "La grandezza dei limoni a Napoli", fotografando uno dei tipici prodotti campani, tra divertimento e ammirazione per la natura locale.

Il percorso verso il rientro

A breve De Bruyne sarà pronto a testare le proprie condizioni in vista della prima convocazione: assente dal 25 ottobre dopo l’infortunio contro l’Inter, quando aveva calciato e segnato un rigore al Maradona, il belga aveva subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, risolta chirurgicamente il 29 ottobre dal chirurgo di fiducia Lieven Maesschalck. Dopo la prima fase di riabilitazione in Belgio, De Bruyne è rientrato a Castel Volturno per la riatletizzazione, rispettando i tempi stimati per il ritorno in campo, previsto per marzo. Il rientro del centrocampista si avvicina, con l’obiettivo di essere disponibile già per la sfida contro il Torino.