Osimhen-Juventus, Varriale: "Guadagna 20mln, ostacolo insormontabile"
Enrico Varriale, giornalista, ha scritto un post sui social commentando la notizia della mancata esultanza di Osimhen dopo la qualificazione del Galatasaray agli ottavi di Champions contro la Juventus: "Leggo tanta dietrologia su Osimhen che non ha esultato ieri allo Stadium. Per molti il segnale certo che il nigeriano approderà alla Juventus per raggiungere Spalletti.Tutto può essere ma i 20 milioni netti di stipendio che Osi percepisce mi sembrano un ostacolo insormontabile".
