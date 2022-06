E' morto Bubi Dennerlein, il cordoglio della SSC Napoli per l'icona della Canottieri

Anche la SSCNapoli ha espresso su Twitter il cordoglio per la scomparsa del papà del nuoto italiano, fratello del grande Fritz.

TuttoNapoli.net

Mondo del nuoto in lutto: è morto a Roma il maestro Costantino Dennerlein, ex ct della nazionale ed ex campione d'Italia con la Canottieri Napoli nel nuoto e nella pallanuoto. Anche la SSCNapoli ha espresso su Twitter il cordoglio per la scomparsa del papà del nuoto italiano, fratello del grande Fritz: "La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Dennerlein per la scomparsa del grande Bubi icona del nuoto e della pallanuoto con la Canottieri Napoli".