Foto E' tornato Kvaravaggio! Kvara è l'MVP di Milan-Napoli

Khvicha Kvatskhelia si aggiudica il premio Panini player of the match di Milan-Napoli. L'attaccante azzurro, autore del raddoppio del Napoli nel finale del primo tempo, è il migliore in campo per la Lega Serie A, che su X lo cita con il suo soprannome: "Kvaravaggio".