Fabian carica l'ambiente: “Cuore e grinta. Avanti insieme, tifosi!”

Vigilia di Napoli-Cagliari, match in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Maradona. Gli azzurri sono in vetta alla classifica grazie alle cinque vittorie consecutive in campionato. Uno dei calciatori migliori di questo avvio di stagione è Fabian Ruiz, autore anche di uno splendido gol con la Sampdoria. Lo spagnolo ha pubblicato un post sui social e ha caricato l’ambiente in vista della partita di domani: “Cuore e grinta. Mai mollare. Avanti insieme, tifosi!”.