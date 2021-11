Fabian: "Non è il risultato che volevamo, ma torneremo ancora più forti dopo la sosta"

Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona contro l'Hellas Verona e rallenta la sua corsa in vetta alla classifica. Fabian Ruiz, centrocampista azzurro, commenta sui social il pari di questa sera: "Non è il risultato che volevamo, però lavoreremo per tornare al meglio e ancora più forti dopo la sosta".

Non è il risultato che volevamo, però lavoreremo per tornare al meglio e ancora più forti dopo la sosta#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zDt1izjSpX — Fabián Ruiz (@FabianRP52) November 7, 2021