Fabian sui social: "Che la festa continui e lavoreremo duro affinché sia così"

Sesta vittoria su sei partite del Napoli in campioanato e primo posto conservato in classifca. Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz ha commentato sui social il primato in classifica dopo la gara vinta contro il Cagliari: "Che la festa continui e lavoreremo duro affinché sia così".

Che la festa continui e lavoreremo duro affinché sia così #ForzaNapoliSempre #NapoliCagliari pic.twitter.com/zgkKDRGrg6 — Fabián Ruiz (@FabianRP52) September 26, 2021