Fabian sui social: "Felicissimo di aver segnato, è per te Diego!"

Fabian Ruiz, autore del secondo gol di stasera contro la Roma, ha dedicato la rete e la vittoria a Diego Armando Maradona. Questo il commento del centrocampista del Napoli sui social: "Felicissimo di aver segnato in una partita così importante come quella di questa sera! Grande vittoria, è per te Diego!"

🇮🇹 Felicissimo di aver segnato in una partita così importante come quella di questa sera! Grande vittoria, è per te Diego!️

🇪🇸 ¡Muy feliz de haber marcado en un partido tan importante y emotivo como el de esta noche! Gran victoria. ¡Va por ti, Diego!️#SerieA #matchday pic.twitter.com/PhFnNNTVND — Fabián Ruiz (@FabianRP52) November 29, 2020