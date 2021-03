Fallo da rosso di CR7 su Cragno, Ziliani: "Per la Juve il rosso non esce mai..."

Cristiano Ronaldo con un gamba alta prende in pieno volto Cragno, che resta a terra, solo giallo per il portoghese secondo Calvarese. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter l'episodio accaduto in Cagliari-Juventus: "Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di Ronaldo in faccia a Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di Fourneau".

