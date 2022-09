Ferrara, durissima replica a Cassano: "Taci, è meglio. Diego non ti avrebbe mai voluto"

Dichiarazioni a cui tanti giocatori di quella squadra nelle ultime ore hanno replicato in modo piuttosto duro.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Maradona a Napoli ha vinto da solo giocando insieme a scappati di casa". Così Antonio Cassano, negli scorsi giorni, ha parlato del Napoli e della squadra che vinse il primo Scudetto. Dichiarazioni a cui tanti giocatori di quella squadra nelle ultime ore hanno replicato in modo piuttosto duro. Tra questi, l'ex difensore Ciro Ferrara sui social: "Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa".