Festa Scudetto, striscione per ADL che è stato di parola: "Grazie presidente!"

In Vico dei Tinellari, in Via Carbonara, a Napoli, nel mezzo dei preparativi per la festa Scudetto è apparso anche uno striscione di ringraziamento per Aurelio De Laurentiis, pubblicato da Carlo Alvino su Instagram: "Ho creduto in Lei dalla sua prima conferenza stampa, quando ci ha detto i primi 10 anni vi porto nel calcio che conta e i successivi 10 anni per provare a vincere... Grazie presidente", le parole scritte sullo striscione.