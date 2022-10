Figuraccia Juve, monta la protesta dei tifosi sui social: #Allegriout è secondo in tendenza

Monta la protesta sui social per l'ennesima brutta sconfitta della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Monta la protesta sui social per l'ennesima brutta sconfitta della Juventus che stasera ha detto praticamente addio alla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. #Allegriout è secondo in tendenza su twitter, migliaia di messaggi contro l'allenatore bianconero. Nelle ultime due ore ci sono stati più tweet solo per #MaccabiJuve. E anche lì la musica dei messaggi non cambia.