Fiorentina, Ceccherini contro un tifoso della Juve: "Se state sul ca**o a tutti fatevi due domande"

Non si placano le polemiche dopo la gara tra Juventus e Fiorentina finita 3-0 per i bianconeri. Sui social c'è stata una dura risposta di Federico Ceccherini ad un tifoso della Juventus che sotto un suo post Instagram aveva commentato: "Se sei scarso non dare la colpa all'arbitro. Dai, torna a casa 3 a zero". La risposta del difensore della Fiorentina è stata: "Se state sul ca**o a tutta Italia fatevi due domande!, E la risposta ti anticipo già non è perché vincete".