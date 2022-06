Forgione attacca Higuain: "Squallido, da idolo numero 1 è diventato un 71"

"Emerge tutto il suo rancore verso una piazza che lo ha amato fortemente".

"Le dichiarazioni di Gonzalo Higuain in un'intervista rilasciata a TyC Sports, di pessimo gusto circa i tifosi partenopei, non stupiscono. Dice di aver ricevuto insulti e odio, e di aver restituito tutto il disprezzo segnando 6 gol agli Azzurri. Del resto, lui stesso ha detto che sapeva tutto ciò che avrebbe comportato la scelta di lasciare il Napoli per la Juve, e pertanto non poteva non essere consapevole che da idolo numero 1 della tifoseria azzurra sarebbe diventato un 71. Emerge tutto il suo rancore verso una piazza che lo ha amato fortemente, senza che lui capisse allora quell'amore e che dopo il tradimento capisse la reazione di una tifoseria ferita. Che sia così squallido ancora oggi, no che non stupisce", così su Facebook il giornalista e scrittore napoletano Angelo Forgione dopo le dichiarazioni di Gonzalo Higuain.