Forgione: "Juve-Napoli manna dal cielo per Cantone, attenzione spostata dal caso Suarez"

Le indagini sull'esame farlocco d'italiano sostenuto da Luis Suarez furono interrotte dal procuratore capo Raffaele Cantone per fuga di notizie. Ora però, come scrive lo scrittore Angelo Forgione su Twitter, potrebbe apririsi un nuovo scenario: "La diatriba su Juventus-Napoli è stata manna dal cielo per Cantone. Attenzione spostata e Procura di Perugia che, come auspicato il 28/9, può indagare in riservatezza sul caso Suarez. Ne vedremo delle belle... forse".

