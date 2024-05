Forgione smentisce la fake news: "Garcia non disse di non aver visto il Napoli! E ADL lo sapeva..."

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, attraverso i suoi profili social è ritornato sulla gestione di Rudi Garcia

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, attraverso i suoi profili social è ritornato sulla gestione di Rudi Garcia: "Il falso storico su cui si è alimentato un disastro. Un allenatore attaccato da stampa e tifosi facendo leva su una falsa narrazione, durata mesi, del francese spocchioso che aveva detto di non aver visto le partite del Napoli, inventata su una risposta data in merito al diverso impiego di Lobotka, non a Capodimonte ma due mesi dopo a Castel Volturno. E De Laurentiis, quella falsità, l'ha cavalcata a febbraio, pur essendo ben presente a Capodimonte.

E avendo ascoltato con le sue orecchie da Garcia che il Napoli l'aveva visto eccome. Una sconfitta di tutti, stampa in primis, che spiega il perché di un impensabile fallimento tricolore. Un'altra falsità da acclarare". Stando alla realtà dei fatti, Rudi Garcia non ha mai affermato di non aver guardato le partite del Napoli, anzi, in uno dei primi incontri a Capodimonte disse pubblicamente: "Ho visto un Napoli che l'anno scorso sapeva attaccare benissimo ma anche difendersi con tutta la squadra. Il Presidente è ambizioso e sono certo che mi affiderà una rosa di qualità per vincere ancora. Le mie squadre hanno la caratteristica di essere offensive ma anche di difendersi in maniera compatta".