"Forza campione": messaggio di sostegno per Alemao della SSC Napoli

Alemao, ex giocatore del Napoli e della nazionale brasiliana, è ricoverato in ospedale in Brasile dopo esser stato colpito dal coronavirus. L'ex centrocampista si trova a Belo Horizonte e, secondo la stampa brasiliana, le sue condizioni sono preoccupanti. Anche la compagna di Alemao è risultata positiva. Intanto, ecco il tweet di incoraggiamento e auguri dello stesso club azzurro: "Forza campione!".