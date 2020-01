FOTO - 42 anni per Gattuso: auguri speciali dalla Nazionale e dal Milan

Giornata speciale, quella di oggi, per Rino Gattuso. L'allenatore del Napoli compie 42 anni. Tanti auguri social. Un pensiero arriva anche dall'account ufficiale della nazionale italiana che posta la foto della sua vittoria al Mondiale nel 2006. Ma Gattuso è stato omaggiato via social anche dal Milan.

Join us in wishing a #HBD to Gennaro Gattuso who turns 42 today!



Tanti auguri per i tuoi 42 anni, Rino! #SempreMilan pic.twitter.com/K8rrm20bH4