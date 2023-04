FOTO - A Salerno niente bandiere azzurre? Amalfi non ci sta e con uno striscione cambia provincia

Una risposta da applausi è arrivata dalla vicina Amalfi: con uno striscione che ben presto ha fatto il giro del web.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ha fatto scalpore il comunicato della Curva Sud Siberiano, cuore pulsante del tifo organizzato in casa Salernitana, che invitava gli abitanti di Salerno a non esporre bandiere e drappi del Napoli per la vittoria dello Scudetto. Una risposta da applausi è arrivata dalla vicina Amalfi: con uno striscione che ben presto ha fatto il giro del web il comune della Costiera cambia provincia e passa da Salerno a Napoli. Di seguito lo scatto tratto dai social.