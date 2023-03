FOTO - "Adda' passà a nuttata", Eduardo al balcone con la maglia azzurra e lo scudetto

La statua di Eduardo De Filippo affacciata ad un balcone, come nella sua commedia 'Questi fantasmi', con indosso la maglia del Napoli con il terzo scudetto.

La statua di Eduardo De Filippo affacciata ad un balcone, come nella sua commedia 'Questi fantasmi', con indosso la maglia del Napoli con il terzo scudetto. Questa l'ultima trovata nel centro storico di Napoli, in vista del titolo di campione d'Italia, che tantissimi tifosi azzurri e turisti stanno ritraendo. L'iniziativa è della trattoria "O' Cerriglio" in via San Biagio dei Librai. Di seguito la foto pubblicata su Twitter dal giornalista Carlo Alvino.