FOTO - Anguissa sui social: “Ho avuto un fastidio alla coscia, oggi ne saprò di più”

Frank Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l'Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra, come riferito dal club azzurro in un comunicato ufficiale. Il centrocampista azzurro, sui social, ha risposto ai tanti messaggi dei tifosi in merito alle sue condizioni: “Ho avuto un fastidio alla coscia, domani ne saprò di più e vi darò notizie. Grazie per i messaggi”. Di seguito la foto.