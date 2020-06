FOTO - Bayern, Neuer e compagni nel riscaldamento con la maglia #BlackLivesMatter

Si gioca oggi il match tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, con i giocatori bavaresi che hanno effettuato il riscaldamento con una maglia che riporta l'hashtag #BlackLivesMatter. E' il nome dell'associazione che ha origine all'interno della comunità afroamericana, impegnata nella lotta contro il razzismo, e anche lo slogan delle lotte e delle proteste di questi giorni esplose prima in America e poi in tutto il mondo in seguito alla morte di George Floyd.

Every Bayern player wearing t-shirts with #BlackLivesMatter in the warm up today. pic.twitter.com/I0PGMUmptv — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) June 6, 2020