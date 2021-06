FOTO - Benitez all'Everton? Striscione minatorio dei tifosi: "Sappiamo dove abiti, non firmare!"

Brutto episodio minatorio subito da Rafael Benitez, ex allenatore azzurro, che sembrerebbe in procinto di accasarsi all'Everton. I tifosi dei Toffees, probabilmente a causa del suo lungo passato al Liverpool tra il 2004 e il 2010, hanno esposto uno striscione non lontano dalla dimora di Rafa e la sua famiglia: "Sappiamo dove vivi, non firmare".

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX