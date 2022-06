FOTO - Calemme replica a Il Giornale: "Le 'peggio cose' Koulibaly le ha vissute a Bergamo, Firenze e Milano..."

TuttoNapoli.net

Il Giornale oggi in edicola ha pubblicato un critcatissimo articolo in cui si dice che "Koulibaly a Napoli ha dovuto subire le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c'entrava per niente". Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha replicato postando su Twitter le immagini della Napoli solidale col senegalese quando, da altre città, è stato vittima di razzismo: "Va bene tutto, ma, fino a prova contraria, quelle peggio cose Koulibaly le ha vissute a Bergamo, Firenze, Milano... A Napoli proprio no".