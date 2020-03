FOTO - Clamoroso Jovic: lascia la quarantena e vola in Serbia per festeggiare il compleanno della compagna

In periodo di quarantena ci sono tanti episodi particolari che ormai ci stiamo abituando a leggere giorno dopo giorno, che spesso vedono cittadini protagonisti di "fughe" dalla quarantena per i motivi più assurdi e disparati. Stavolta il protagonisa è un giocatore del Real Madrid: come riportano i media locali, infatti, l'attaccante Luka Jovic avrebbe violato la quarante dei blancos, giungendo in Serbia per festeggiare il compleanno della sua ragazza Sofija Milosevic. Un atto prontamente condannato anche dalle istituzioni serbe, che hanno denunciato l'accaduto come svelato dal Ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic: "Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici".