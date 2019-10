FOTO - Convenzione San Paolo firmata: lo scatto della stretta di mano tra ADL e De Magistris

Tra il Napoli e il Comune è stata rinnovata la convenzione per la concessione dello stadio San Paolo al club azzurro per cinque anni, con opzione di rinnovo per altri cinque. Il tutto è stato firmato, come documentato dai nostri inviati. Di seguito l'immagine pubblicata dalla società della stretta di mano tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Luigi De Magistris.

📌 SSC Napoli e Comune, sottoscritta la convenzione d’uso dello stadio San Paolo

