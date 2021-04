FOTO - Da Torino ora gridano allo scandalo: "Scudetto Inter farsa, ecco l'ultimo regalo clamoroso!"

Adesso è la Juventus a protestare per gli arbitraggi di questa Serie A. Contro l'Inter, che vincerà quasi sicuramente lo scudetto. Massimo Pavan, vice-direttore di Tuttojuve.com, ha così scritto sul portale: "Scudetto farsa, ecco l'ultimo clamoroso regalo all'Inter. E non diciamo nulla dei calciatori lasciati fuori dal Sassuolo, fosse successo in Sassuolo-Juventus, sai che polemiche?".