FOTO - Di Lorenzo traccia la strada: "Servono continuità, fiducia in noi stessi e sacrificio!"

Lo stacanovista di casa Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha di che essere felice all'indomani della vittoria contro il Cagliari. Non solo per i tre punti, ma anche per i progressi palesati dal suo reparto, la difesa. L'ex Empoli, tramite i social, ha voluto tenere tutti sul pezzo, tracciando la strada per proseguire la risalita: "Ancora una vittoria senza subire gol. Serve continuità, fiducia in noi stessi e sacrificio".