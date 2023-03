FOTO - "E l'OsKvar  per il miglior gol va a…", il simpatico tweet della SSCNapoli

Simpatico tweet della SSCNapoli che richiama le assegnazioni dei premi Oscar che andrà in scena questa notte a Los Angeles.

Simpatico tweet della SSCNapoli che richiama le assegnazioni dei premi Oscar che andrà in scena questa notte a Los Angeles. Per la rete straordinaria di Khvicha Kvaratkhelia contro l'Atalanta, secondo l'account Twitter del club azzurro dovrebbe essere assegnata la preziosa statuetta di Hollywood: "E' l'OsKvar per il miglior gol va a…". Di seguito il posto con il simpatico fotomontaggio che vede il georgiano premiato con tante statuette con le sue fattezze.