FOTO - Gaetano vola in Francia, vacanze di Natale a Disneyland

Vacanze francesi per Gianluca Gaetano. Il centrocampista azzurro, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di volare in Francia. Come mostra la foto pubblicata su Instagram, il centrocampista classe 2000 sta trascorrendo questi giorni a Disneyland Paris insieme alla sua famiglia. Anche per Gaetano, dunque, viaggio all'estero per il Natale.