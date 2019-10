FOTO - "Grande Dries, ora sono il prossimo...", Hamsik fa i complimenti social a Mertens

Bellissimo post di Mertens sui social dopo le due reti col Salisburgo e bellissime anche le risposte di compagni ed ex compagni. Su tutti quella di Marek Hamsik, 121 gol in azzurro, in avanti di 5 gol rispetto a Ciro che è pronto a scavalcarlo. "Grande Dries, ora sono il prossimo..." ha scritto con diverse emoticon l'ex capitano azzurro che non smette mai di seguire la sua vecchia squadra che ha nel cuore.