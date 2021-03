FOTO - Hamsik sbarca in Svezia: l'ex capitano domani firmerà col Goteborg

Nella serata in cui il Napoli ha battuto 3-1 il Bologna al Maradona, l'ex capitano degli azzurri Marek Hamsik è atterrato all'aeroporto di Goteborg. Domani il centrocampista slovacco reduce dall'avventura in Cina con la maglia del Dalian firmerà con l' IFK Göteborg. Di seguito lo scatto dell'arrivo dello slovacco all'aeroporto svedese.

BREAKING

Ex #Napoli captain Marek #Hamsik has landed in #Landvetter airport, Gothenburg.

Tomorrow he will sign his contract for #ifkgbg #Transfers #MarekHamsik pic.twitter.com/uf0hLU71c8