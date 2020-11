FOTO - Hysaj esulta dall'Albania: "Che squadra!"

Elseid Hysaj, ancora in Albania in quarantena perché positivo al Covid-19 esulta da casa per la vittoria del Napoli di stasera.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Elseid Hysaj, ancora in Albania in quarantena perché positivo al Covid-19 esulta da casa per la vittoria del Napoli di stasera. Il terzino albanese ha postato le storie Instagram e nell'ultima che vede il quarto gol di Politano ha commentato: "Che squadra!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttonapolinet)