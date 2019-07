FOTO - Il Napoli ricorda l'anniversario dello sbarco sulla Luna: "Ancelotti prova a farci capire come hanno fatto..."

Cinquant'anni lo sbarco del primo uomo sulla luna, Neil Armstrong, ricorrenza celebrata oggi in tutto il mondo. Anche il Napoli, tramite il suo profilo Twitter inglese, ha ricordato la storia dell'equipaggio Apollo 11, condividendo un post: "Ancelotti sta provando a farci capire come sia stato possibile - scherza il club - 50 anni fa gli Stati Uniti cambiarono la storia, facendo sbarcare sulla luna l'Apollo 11, cambiando per sempre l'esplorazione dello spazio. Che momento!".

Carlo Ancelotti is all of us trying to wrap our head around how they made it happen.



5⃣0⃣ years ago today, the 🇺🇸 made world-changing history, landing people on the on Apollo 11, forever shaping space exploration.



What a moment in time.



🚀‍🚀 pic.twitter.com/2fNT2zfgvS