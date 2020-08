FOTO - In metro a Milano con la maglia 'Odio Napoli': ma l'edicolante è napoletano e si rifiuta di servirlo

"Odio Napoli".Non è una foto di vent'anni fa, ma delle scorse ore. Un uomoquesta mattina a Milano andava in giro in metropolitana con questa maglia, è entrato in Metropolitana chiedendo un biglietto ad un edicolante. Con sua sorpresa, però, si è trovato di fronte un gestore napoletano, che si è rifiutato di servirlo. L'uomo ha reagito con violenza, scaraventando al suolo tutto quello che aveva davanti e intonando i soliti schifosi cori razzisti. A segnalare l'episodio su Facebook la pagina 'A tua difesa'.