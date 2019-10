FOTO - Incredibile, era rigore anche su Callejon: il fallo avviene in area!

Incredibile ma vero, olte al clamoroso errore arbitrale su Llorente, c'era anche il rigore su Jose Callejon. I giornalisti Carlo Alvino e Marco Azzi, su Twitter, hanno pubblicato un fotogramma relativo al contatto dentro l'area di rigore tra Pasalic e Callejon, che il direttore di gara Giacomelli, ha valutato però con una punizione dal limite.

C’è chi in Lecce-Juventus va al Var per vedere se il fallo è sulla linea e c’è chi in Napoli-Atalanta non va al Var neanche per vedere i cartoni animati. Superata ogni vergogna! pic.twitter.com/PVZr1o12eJ