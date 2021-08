FOTO - Insigne e l’agente Pisacane sorridenti in videochiamata: lo scatto sui social

Il futuro di Lorenzo Insigne non è ancora definito. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto il prossimo anno e, al momento, non è ancora certa una sua permanenza a in maglia azzurra. Il procuratore del capitano azzurro, Vincenzo Pisacane, ha pubblicato un’Instagram stories che lo immortala in videochiamata con Insigne. Entrambi sorridenti, Pisacane in barca, mentre Lorenzo nella stanza dell’albergo che ospita il Napoli. Si legge: “Bella Castel di Sangro…”.