FOTO - Insigne fa capire ancora una volta la sua priorità: messaggio chiaro sui social

Si discute tanto Lorenzo Insigne da quand'è diventato il capitano del Napoli e c'è chi lo scambierebbe volentieri con l'Inter per Mauro Icardi. Il capitano del Napoli, però, ha una sola priorità: la maglia azzurra. L'ennesimo messaggio l'ha mandato tramite i social, piattaforma su cui l'esterno di Frattamaggiore - proprio in questo periodo di discussioni - ha tenuto a ribadire con un 'Forza Napoli' il suo amore per la casacca che indossa.