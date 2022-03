FOTO - Insigne in tribuna al Vigorito: l'azzurro osserva il fratello Roberto

Lorenzo Insigne ha sfruttato il giorno libero concesso da Spalletti agli azzurri per godersi la prestazione in campo del fratello Roberto.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lorenzo Insigne ha sfruttato il giorno libero concesso da Spalletti agli azzurri per godersi la prestazione in campo del fratello Roberto. Il capitano del Napoli era infatti presente in tribuna al Vigorito per assistere a Benevento-Cremonese, terminata 1-1, insieme al padre Carmine. Di seguito la foto postata da Sky sui social.