FOTO - Kvara idolo in patria: anche la polizia georgiana si ferma per uno scatto

Khvicha Kvaratskhelia è ormai una vera e propria celebrità in Georgia, tutti si fermano per un selfie o un autografo perfino la polizia. L'attaccante del Napoli, in vista nella città di Zugdidi, nella Georgia occidentale, è stato immortalato in una foto insieme a due poliziotti. Di seguito lo scatto pubblicato su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.